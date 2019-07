19. Juli 2019, 21:03 Uhr Iran Revolutionsgarden stoppen britischen Öltanker im Persischen Golf

Iranische Revolutionsgarden haben den britischen Öltanker Stena Impero beschlagnahmt.

beschlagnahmt. Das Schiff fuhr durch internationale Gewässer und änderte dann plötzlich seinen Kurs.

Das Schiff gehört der schwedischen Firma "Stena Bulk". An Bord befinden sich nach Unternehmensangaben 23 Crew-Mitglieder.

Von Paul-Anton Krüger

Im Persischen Golf hat sich am Freitagabend ein neuer, schwerwiegender Zwischenfall ereignet. Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Fars meldet, die Revolutionsgarden hätten den britischen Öltanker Stena Impero wegen der Verletzung "internationaler maritimer Regeln" beschlagnahmt. Die britische Regierung hatte zuvor mitgeteilt, sie versuche dringend Informationen über die Lage des Schiffes zu erhalten und untersuche einen möglichen Zwischenfall im Golf. In London kamen Regierungsvertreter zu einer Krisensitzung zusammen. Der Nachrichtensender CNN zitierte zwei US-Militärquellen, der Tanker sei von Iran aufgebracht worden.

Transponderdaten des Schiffes zeigen, wie es in internationalen Gewässern durch die Straße von Hormus fuhr. Dann änderte es abrupt den Kurs und steuerte auf die Küste der Vereinigten Arabischen Emirate zu. Wenig später drehte es um 180 Grad ab und fuhr auf die iranische Insel Qeschm zu, wo die Revolutionsgarden einen Stützpunkt unterhalten.

Das Schiff gehört der schwedischen Firma Stena Bulk. Das Unternehmen bestätigte den Zwischenfall und teilte mit, dass sich mehrere unbekannte kleinere Boote und ein Hubschrauber der Stena Impero genähert hatten, als sich das Schiff in internationalen Gewässern befunden habe. Das Unternehmen habe derzeit keinen Kontakt zur Besatzung des Schiffes. An Bord befinden sich nach Unternehmensangaben 23 Crew-Mitglieder. Es gebe keine Nachrichten über Verletzte. Man stehe in engem Kontakt zu den britischen Behörden.

Iran hatte zuvor den Abschuss einer Drohne durch die USA dementiert. "Alle Drohnen im Persischen Golf und in der Straße von Hormus sind nach ihren Überwachungs- und Kontrollmissionen sicher zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt", sagte am Freitag der Sprecher des iranischen Militärs, Brigadegeneral Abolfazl Shekarchi. Es gebe auch keine Berichte über eine "operative Reaktion" der USS Boxer. Am Abend zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, eine iranische Drohne habe sich dem Kriegsschiff in der Straße von Hormus auf weniger als einen Kilometer genähert und sei nach mehreren ergebnislosen Warnungen zerstört worden.

Das Pentagon bestätigte den Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag ereignet habe. Laut US-Militärquellen habe es sich um eine relativ kleine Drohne gehandelt, die mit elektronischen Gegenmaßnahmen unschädlich gemacht worden sei. Unklar sei, ob das unbemannte Fluggerät bewaffnet war. Die USS Boxer habe sich in internationalen Gewässern befunden. Am Freitagabend veröffentlichte das iranische Staatsfernsehen ein Video, das die USS Boxer von oben zeigen soll - aufgenommen offenbar von jener Drohne, die laut Trump abgeschossen wurde. Der Sender verwies allerdings auf den Zeitstempel, der belegen soll, dass die Bilder nach dem angeblichen Abschuss entstanden sind. Damit bestätigt sich zumindest, dass die Garden eine Drohne nahe dem Schiff hatten fliegen lassen.

Es ist der jüngste in einer Reihe von Vorfällen in der Golfregion, wo die Spannungen zwischen den USA und Iran seit Wochen groß sind. Ungewöhnlich an der Episode ist vor allem, dass der US-Präsident zu Beginn einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Premier Mark Rutte darauf einging und von der "jüngsten in einer Serie von provokativen und feindlichen Handlungen gegen Schiffe in internationalen Gewässern" nannte. Iran hatte am Donnerstag ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie Schnellboote der Garden den Tanker Riah umkreisen. Iran wirft der zwölfköpfigen ausländischen Mannschaft vor, sie habe sich am Schmuggel von Treibstoff für Schiffe beteiligt. Schiff und Besatzung wurden festgesetzt, ein Verfahren wurde eingeleitet. Iran hatte gedroht, ein britisches Schiff aufzubringen, nachdem London vor Gibraltar einen von Iran genutzten Supertanker hatte stoppen lassen, weil er gegen Syrien-Sanktionen der EU verstoßen haben soll. Iran fordert die Freigabe des Schiffes .

Gibraltar verlängerte am Freitag den Arrest der Grace 1 bis 30. August. Der Chef der Regierung von Gibraltar, Fabian Picardo, sagte , er habe sich privat mit dem iranischen Außenminister Mohammed Jawad Sarif getroffen. Das Treffen am Mittwoch in London sei "konstruktiv und positiv" verlaufen.