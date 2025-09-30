Die USA schieben nach monatelangen Verhandlungen mit der Führung in Teheran etwa 100 Iraner in die Islamische Republik ab. Die New York Times berief sich am Dienstag auf zwei iranische Regierungsvertreter, die an den Gesprächen beteiligt gewesen seien, sowie auf einen mit den Plänen vertrauten US-Regierungsvertreter. Ein von den USA gecharterter Flug sei am Montag gestartet und sollte noch am Dienstag in Iran ankommen. Die Abschiebung gilt als seltener Fall der Zusammenarbeit zwischen den beiden verfeindeten Staaten. US-Präsident Donald Trump plant, eine Rekordzahl von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus abzuschieben. Er begründet dies mit der hohen Zahl illegaler Grenzübertritte unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden.