Er wolle mit den „kranken Leuten“ in Teheran nicht mehr verhandeln, erklärt US-Präsident Donald Trump auf dem Nato-Gipfel. Zuvor hatten die Amerikaner auf iranische Angriffe in der Straße von Hormus mit Luftangriffen reagiert.

Die Luftangriffe auf Iran begannen, als in Ankara das Abendessen vorbei war. Donald Trump befahl sie ein paar Stunden nach seiner Landung in der türkischen Hauptstadt, wo er am Nato-Gipfel teilnimmt – kaum mehr als eine Stunde Flugzeit von der Grenze zu Iran entfernt. Mehr als 80 Ziele habe man in Iran angegriffen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Kommando Centcom in der Nacht mit. Iran attackierte daraufhin US-Basen in Bahrain und Kuwait.