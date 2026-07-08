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NahostWar’s das mit der Hoffnung auf Frieden mit Iran?

Lesezeit: 4 Min.

Donald Trump hatte bereits die Öffnung der Straße von Hormus gefeiert. Teheran hat die Vereinbarung jedoch anders interpretiert als die US-Regierung.
Donald Trump hatte bereits die Öffnung der Straße von Hormus gefeiert. Teheran hat die Vereinbarung jedoch anders interpretiert als die US-Regierung. Alex Brandon/AP/dpa

Er wolle mit den „kranken Leuten“ in Teheran nicht mehr verhandeln, erklärt US-Präsident Donald Trump auf dem Nato-Gipfel. Zuvor hatten die Amerikaner auf iranische Angriffe in der Straße von Hormus mit Luftangriffen reagiert.

Von Raphael Geiger und Reymer Klüver, Istanbul

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Die Luftangriffe auf Iran begannen, als in Ankara das Abendessen vorbei war. US-Präsident Donald Trump befahl sie ein paar Stunden nach seiner Landung in der türkischen Hauptstadt, wo er am Nato-Gipfel teilnimmt – kaum mehr als eine Stunde Flugzeit von der Grenze zu Iran entfernt. Mehr als 80 Ziele habe man in Iran angegriffen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Kommando Centcom in der Nacht mit, darunter die Hafenstädte Bandar Abbas und Buschehr. Iran attackierte daraufhin US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait mit Kampfdrohnen.

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SZ PlusVon Reymer Klüver

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