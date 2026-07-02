Im Krieg gegen Iran steckt US-Präsident Trump in einer strategischen Falle: Militärisch kann er seine Ziele nicht durchsetzen, also muss er verhandeln. Das wissen die Iraner – und treiben die Preise hoch.

Sporadische US-Luftangriffe, immer mal wieder apokalyptische Drohungen von Präsident Donald Trump auf Truth Social – seit Wochen scheint das Regime in Teheran nichts dazu bewegen zu können, in den Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden den Vereinigten Staaten auch nur einen Schritt weit entgegenzukommen. Auch wenn es ihnen wirtschaftlich nicht gut geht und sie die Milliarden dringend brauchen könnten, die ein Deal mit Washington freisetzen würde: Die Iraner haben die strategische Falle kühl analysiert, in die der Krieg am Golf Trump manövriert hat.