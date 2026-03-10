Der US-Präsident Donald Trump behauptet: Der Krieg mit Iran sei so gut wie abgeschlossen. Er soll das einer US-Reporterin von CBS am Telefon gesagt haben. Iran habe keine Marine, keine Kommunikationswege und keine Luftwaffe mehr. Die USA seien ihrem Zeitplan sogar mehrere Wochen voraus.

Irans Revolutionsgarde widerspricht dieser Darstellung. In einer Mitteilung über die iranische Nachrichtenagentur Tasnim heißt es: „Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld und das Ende des Krieges liegen in den Händen der Islamischen Republik.“

Was stimmt? Darüber spricht in dieser Folge des Podcasts Tomas Avenarius, außenpolitischer Reporter der SZ mit Schwerpunkt Krisenberichterstattung.

Weitere Nachrichten: Von der Leyen für Atomkraft; VW-Gewinn bricht ein; Weimer sagt Verleihung des Buchhandlungspreises ab.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt, Lars Langenau, Lora Ganeva

Produktion: Jakob Arnu

