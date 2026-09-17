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Iran und die GolfstaatenAngriffe ja, aber kein Krieg

Lesezeit: 3 Min.

Antiamerikanisches Wandgemälde in Teheran: Jede Entwicklung, die die USA schwächt, findet das Regime gut – selbst wenn sie gegen Iran gerichtet ist.
Antiamerikanisches Wandgemälde in Teheran: Jede Entwicklung, die die USA schwächt, findet das Regime gut – selbst wenn sie gegen Iran gerichtet ist.
Majid Asgaripour/via REUTERS

Iran greift seit Monaten US-Stützpunkte und andere Ziele in den Golfstaaten an – sieht die Nachbarn aber nicht als Feinde. Offenbar hofft das Regime sogar darauf, die Beziehungen durch die Attacken zu verbessern.

Von Tomas Avenarius

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Durch den amerikanisch-israelischen Angriff auf die Islamische Republik Iran sind die arabischen Golfstaaten zwischen die Fronten geraten. Während die USA ihre Stützpunkte in ihren arabischen Partnerländern – Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Katar, Kuwait und Bahrain – seit Kriegsbeginn am 28. Februar für Angriffe nutzten, schoss Iran im Gegenzug immer wieder mit Raketen und Drohnen gegen diese amerikanischen Militäreinrichtungen. Zudem wurden wiederholt zivile Ziele wie etwa Öl- und Gasförder- und Produktionsstätten, Wasseraufbereitungsanlagen oder Flughäfen in den arabischen Nachbarstaaten am Golf unter Feuer genommen.

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