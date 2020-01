Die USA sehen Hinweise für einen Deeskalationskurs des Iran in der Nahost-Krise. Es gebe ermutigende Geheimdienstinformationen, dass die Führung in Teheran verbündete Milizen aufgefordert habe, keine US-Ziele anzugreifen, sagte Vizepräsident Mike Pence am Mittwoch in einem Interview des TV-Senders CBS News. "Wir hoffen, dass diese Botschaft weiterhin Widerhall findet." Dennoch waren kurz zuvor zwei Raketen im Regierungs- und Botschaftsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad, der besonders gesicherten Grünen Zone, eingeschlagen. Größeren Schaden richteten sie dem irakischen Militär zufolge nicht an. Ein Geschoss soll allerdings nur 100 Meter von der US-Botschaft entfernt niedergegangen sein.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump nach Tagen mit massiven Drohungen auf beiden Seiten moderatere Töne angeschlagen. Nach den iranischen Angriffen im Irak verzichtete er auf die Ankündigung militärischer Vergeltung. Allerdings kündigte er neue Sanktionen an und bekräftigte die Forderung, dass der Iran alle Atomambitionen aufgeben und seine Unterstützung für Terrorismus einstellen müsse.

Iran: "Schritte unternommen - und abgeschlossen"

Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen Majid Takht-Ravanchi wiederholte heute in einem Brief an UN-Generalsekretär Guterres die Worte von Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif aus der Vornacht: Iran habe Schritte zur Selbstverteidigung unternommen - und abgeschlossen. Das Land werde sich aber im Falle weiterer Agressionen energisch zur Wehr setzen. Takht-Ravanchi betonte zudem, der Iran habe vollen Respekt für "die Unabhängigkeit, Souveränität, Einheit und territoriale Integrität" des Irak.

Die US-Regierung hat am Mittwoch Mitglieder des Kongresses in einem abhörsicheren Raum vertraulich über die Gründe für die gezielte Tötung von General Qassim Soleimani informiert. Der US-Präsident und sein Außenminister Pompeo hatten von Beweisen für einen Angriffsplan Soleimanis auf US-Ziele gesprochen. Mehrere Abgeordnete zeigten sich danach alles andere als überzeugt. Der Republikaner Mike Lee aus dem US-Bundesstaat Utah nannte den Termin mit Pompeo, CIA-Chefin Gina Haspel und Verteidigungsminister Mark Esper "völlig verrückt" und eine Missachtung des Senats. Die Regierung habe kaum Beweise für ihre Behauptung vorgelegt und die meisten Fragen offen gelassen.

Auch der demokratische Senator Chris Van Hollen erklärte, die Regierung habe keine stichhaltigen Beweise für ihre Begründung des Luftangriffs auf Soleimani vorgelegt, "weil es sie wahrscheinlich gar nicht gibt". Ein enger Verbündeter Trumps, Senator Lindsey Graham, hingegen sagte, die Regierung habe eine "überzeugende Begründung" vorgelegt.

Esper: Iran wollte US-Sodaten töten

Aus Rache für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch das US-Militär am Freitag hatte der Iran am Mittwoch im benachbarten Irak Stützpunkte der von den USA geführten Truppen mit Raketen beschossen. Dies hatte die Furcht vor einem neuen Nahost-Krieg. Opfer gab es nach offiziellen Angaben aber nicht. Das US-Verteidigungsministerium sprach von keinen größeren Schäden. In Regierungskreisen in den USA und Europa hieß es, der Iran könnte bewusst US-Militärs verschont haben.

Unterdessen berichtet CNN, dass auch Verteidigungsminister Esper der Auffassung ist, Iran habe bei dem Angriff am Mittwoch vorgehabt, großen Schaden anzurichten und US-Soldaten zu töten. Der US-Generalstabschef, General Mark Milley, hatte zuvor gesagt, dass die Nähe der Einschläge zu wichtigen Einrichtungen diesen Schluss nahelege. Das funktionierende Frühwarnsystem habe die Soldaten jedoch rechtzeitig informiert, um sich in einem Bunker in Sicherheit zu bringen.