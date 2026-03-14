In der Nacht zu Samstag hat die US-Armee die iranische Insel Kharg bombardiert, eine strategisch wichtige Insel im Persischen Golf. International erregt der Angriff viel Aufmerksamkeit, denn Kharg ist der mit Abstand wichtigste Ölhafen Irans. Sollte die Infrastruktur für den Ölexport beschädigt oder zerstört werden, hätte das wohl gravierende Auswirkungen auf dem Ölmarkt – auch weil Iran für diesen Fall Gegenangriffe gegen Energieanlagen in der Golfregion ankündigt. Die wichtigsten Informationen zur Insel und ihrer Bedeutung für Irans Ölwirtschaft:

Warum ist Kharg wichtig?

Über die Insel werden 90 Prozent der iranischen Ölexporte abgewickelt. Sie liegt 26 Kilometer vor der iranischen Küste und etwa 483 Kilometer nordwestlich der Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem ‌Golf von Oman verbindet und durch die ein Fünftel des weltweiten Ölhandels geht. Die Gewässer um Kharg sind tief genug für Supertanker, die sich den flachen Küstengewässern des Festlandes nicht nähern können.

Wie viel Öl exportiert Iran?

Iran ‌ist der drittgrößte Opec-Produzent ‌und fördert etwa 4,5 Prozent des weltweiten Ölbedarfs. Die Produktion beläuft sich auf etwa 3,3 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, hinzu kommen 1,3 Millionen Barrel

Kondensat und andere Flüssigkeiten. Ein Großteil des von Kharg aus verschifften Öls geht nach China, dem weltweit größten Rohölimporteur. Daten des Tanker-Trackers Kpler zufolge macht iranisches Öl in diesem Jahr 11,6 Prozent der chinesischen See-Importe aus. Trotz des Krieges, der am 28. Februar von Israel und den USA begonnen wurde, hat Iran nach Daten von TankerTracker.com und Kpler weiterhin zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Barrel pro Tag exportiert.

War die Ölinfrastruktur auf Kharg Ziel des Angriffs?

Bisher nicht. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur

Fars berichtete unter Berufung auf Insider, dass während der US-Angriffe mehr als 15 Explosionen auf Kharg zu hören waren. Demnach wurden Luftverteidigungsanlagen, ein Marinestützpunkt und Flughafeneinrichtungen getroffen, die Ölinfrastruktur blieb jedoch unbeschädigt. US-Präsident Trump teilt mit, er habe auf eine Vernichtung dieser Anlagen vorerst verzichtet, droht jedoch, sie ins Visier zu nehmen, sollte Iran die Straße von Hormus weiter sperren.

Was würde eine Zerstörung der Ölanlagen auf der Insel bedeuten?

Selbst kleinere Störungen des komplexen Netzwerks aus Pipelines, Terminals und Lagertanks auf Kharg könnten das weltweite Angebot an Erdöl weiter verknappen und den Druck auf einen bereits volatilen Markt erhöhen. „Wenn man die Infrastruktur von Kharg ausschaltet, nimmt man zwei Millionen Barrel pro ‌Tag für immer vom Markt“, sagte Dan Pickering, Investmentchef bei Pickering Energy Partners.

Wie reagiert Iran?

Einem Bericht der Wirtschaftswoche zufolge hat die Regierung in Teheran wohl mit einem Angriff gerechnet – und sich vorbereitet. Demnach wurden die meisten der Öltanks auf Kharg in den vergangenen Wochen geleert. Für den Fall, dass die USA oder Israel die Ölinfrastruktur auf der Insel tatsächlich angreifen sollten, kündigt das Mullah-Regime Gegenangriffe auf Ölanlagen in der gesamten Golfregion an.

(Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters)