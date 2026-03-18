Energiekrise : „Die Regierung muss den Menschen deutlich machen, dass nicht alles so bleiben kann“

Weil die USA Iran attackieren, steigen in Deutschland die Spritpreise und die Wirtschaft leidet noch mehr. Die Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln sagt, was geschehen muss, damit am Ende nicht Populisten die Gewinner der Krise sind.