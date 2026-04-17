Die Straße von Hormus ist gerade das Zentrum der Welt, geo- und energiepolitisch. Durch diese wirklich sehr enge Meerenge im Persischen Golf wird in normalen Zeiten ein Fünftel des gesamten Ölbedarfs des Planeten transportiert, vor allem der asiatische. Aber dies sind keine normalen Zeiten. Der Krieg in Nahost zeigt mal wieder, was es für die Spritpreise überall heißt, wenn die Frachter feststecken. Behindert von den Iranern, die in der Blockade der Straße von Hormus ihre mächtigste Waffe haben. Blockiert auch von den USA.
Krieg in NahostIran öffnet die Straße von Hormus
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Das Land hebt die Blockade der wichtigen Meerenge für die Dauer des Waffenstillstands in Libanon auf – und in Paris nimmt sich eine Koalition von Willigen eine Großmission im Persischen Golf vor.
Von Oliver Meiler, Paris
USA:Showdown an der Straße von Hormus
Amerikanische Kriegsschiffe blockieren jetzt iranische Häfen – ein riskantes Manöver. Gleichzeitig sieht es so aus, als wollten Iran und die USA weiterverhandeln, ehe der Waffenstillstand ausläuft.
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