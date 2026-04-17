Die Straße von Hormus ist gerade das Zentrum der Welt, geo- und energiepolitisch. Durch diese wirklich sehr enge Meerenge im Persischen Golf wird in normalen Zeiten ein Fünftel des gesamten Ölbedarfs des Planeten transportiert, vor allem der asiatische. Aber dies sind keine normalen Zeiten. Der Krieg in Nahost zeigt mal wieder, was es für die Spritpreise überall heißt, wenn die Frachter feststecken. Behindert von den Iranern, die in der Blockade der Straße von Hormus ihre mächtigste Waffe haben. Blockiert auch von den USA.