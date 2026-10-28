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NahostWarum Iran gerade jetzt wieder Angriffe drohen

Lesezeit: 3 Min.

Ein Mann in Teheran radelt an einem großen antiisraelischen Plakat vorbei.
Ein Mann in Teheran radelt an einem großen antiisraelischen Plakat vorbei.
ATTA KENARE/AFP

Ein neuer Waffengang könnte Israels Premier Netanjahu unmittelbar nach der Wahl nützen. Und US-Präsident Trump sagt, nach den Midterms sei „alles möglich“.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Im Nahen Osten ist mal wieder Februarstimmung. Alles wirkt vertraut, wie eine Wiederholung jener Tage im Februar dieses Jahres, bevor die USA und Israel das iranische Regime angriffen. Die Ahnung, dass ein Krieg bevorsteht; das tägliche Raunen der vielen Analysten und Meinungsmacher. Und die letzten diplomatischen Versuche, den Krieg noch zu verhindern.

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