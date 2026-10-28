Ein neuer Waffengang könnte Israels Premier Netanjahu unmittelbar nach der Wahl nützen. Und US-Präsident Trump sagt, nach den Midterms sei „alles möglich“.

Im Nahen Osten ist mal wieder Februarstimmung. Alles wirkt vertraut, wie eine Wiederholung jener Tage im Februar dieses Jahres, bevor die USA und Israel das iranische Regime angriffen. Die Ahnung, dass ein Krieg bevorsteht; das tägliche Raunen der vielen Analysten und Meinungsmacher. Und die letzten diplomatischen Versuche, den Krieg noch zu verhindern.