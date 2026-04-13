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IranEr verhandelt für die Mullahs mit den USA

Lesezeit: 3 Min.

Mehr Opportunist als Ideologe: Mohammad Bagher Ghalibaf, hier mit Pakistans Premier Shehbaz Sharif (rechts).
Mehr Opportunist als Ideologe: Mohammad Bagher Ghalibaf, hier mit Pakistans Premier Shehbaz Sharif (rechts). -/AFP

Mohammad Bagher Ghalibaf gilt als der neue starke Mann in Teheran. Nur: Für eine neue Zeit steht er bestimmt nicht.

Von Raphael Geiger

Vor einigen Jahren behauptete Mohammad Bagher Ghalibaf, er sei einmal persönlich im Einsatz gegen Demonstranten gewesen. Ja, er, damals Kommandeur der Luftwaffe der Revolutionsgarde, sei im Sommer 1999 mit einem Schlagstock in der Hand auf ein Motorrad gestiegen. Er habe persönlich dabei helfen wollen, so Ghalibaf, die damaligen Studentendemos niederzuschlagen.

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