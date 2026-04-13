Vor einigen Jahren behauptete Mohammad Bagher Ghalibaf, er sei einmal persönlich im Einsatz gegen Demonstranten gewesen. Ja, er, damals Kommandeur der Luftwaffe der Revolutionsgarde, sei im Sommer 1999 mit einem Schlagstock in der Hand auf ein Motorrad gestiegen. Er habe persönlich dabei helfen wollen, so Ghalibaf, die damaligen Studentendemos niederzuschlagen.
IranEr verhandelt für die Mullahs mit den USA
Lesezeit: 3 Min.
Mohammad Bagher Ghalibaf gilt als der neue starke Mann in Teheran. Nur: Für eine neue Zeit steht er bestimmt nicht.
Von Raphael Geiger
Meinung
USA und Iran:Wenn Trump irgendwo mit einem Regimewechsel auf gutem Wege ist, dann in Washington
Lesen Sie mehr zum Thema