Vor einigen Jahren behauptete Mohammad Bagher Ghalibaf, er sei einmal persönlich im Einsatz gegen Demonstranten gewesen. Ja, er, damals Kommandeur der Luftwaffe der Revolutionsgarde, sei im Sommer 1999 mit einem Schlagstock in der Hand auf ein Motorrad gestiegen. Er habe persönlich dabei helfen wollen, so Ghalibaf, die damaligen Studentendemos niederzuschlagen.