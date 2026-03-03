Francis Fukuyama ist wahrscheinlich der bekannteste Politikwissenschaftler der Welt, seit er in einem Essay 1989 „Das Ende der Geschichte“ ausgerufen hat. Dieses ist für Fukuyama im Wesentlichen erreicht, wenn der Mensch für sein Streben nach Anerkennung keine Kämpfe und Konflikte mehr braucht, was Fukuyama nach dem Ende des Kalten Krieges in der liberalen Demokratie verwirklicht sah. Seine Thesen sind seither unzählige Male diskutiert worden, er selbst blieb ein scharfsinniger Beobachter von politischen Systemen. Der 73-Jährige forscht und lehrt an der Stanford-Universität und ist derzeit Fellow am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen.