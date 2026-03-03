Francis Fukuyama ist wahrscheinlich der bekannteste Politikwissenschaftler der Welt, seit er in einem Essay 1989 „Das Ende der Geschichte“ ausgerufen hat. Dieses ist für Fukuyama im Wesentlichen erreicht, wenn der Mensch für sein Streben nach Anerkennung keine Kämpfe und Konflikte mehr braucht, was Fukuyama nach dem Ende des Kalten Krieges in der liberalen Demokratie verwirklicht sah. Seine Thesen sind seither unzählige Male diskutiert worden, er selbst blieb ein scharfsinniger Beobachter von politischen Systemen. Der 73-Jährige forscht und lehrt an der Stanford-Universität und ist derzeit Fellow am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen.
Interview zum Krieg in Iran„Trump hat keinen Plan"
Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama kritisiert den Kriegspräsidenten Trump, stimmt einem umstrittenen Satz von Friedrich Merz zu – und blickt trotz aller Krisen optimistisch auf die liberale Demokratie.
Wenn infolge des Kriegs das islamistische Regime zusammenbricht, ist das im unmittelbaren Interesse der USA. Dass sie ihn zu diesem Zweck begonnen haben, fällt jedoch schwer zu glauben. Was will Trump in Iran?
