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Iran-KriegUSA und Iran legen Einigung verschieden aus

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Irans Streitkräfte gratulieren der „noblen Nation“ bereits zu ihrem Sieg:  Eine Frau schwenkt am Montag in Teheran eine Staatsflagge.
Irans Streitkräfte gratulieren der „noblen Nation“ bereits zu ihrem Sieg:  Eine Frau schwenkt am Montag in Teheran eine Staatsflagge. ATTA KENARE/AFP

Die USA und Irans Regime wollen am Freitag eine Übereinkunft zum Beenden des Konflikts unterschreiben. Doch zu wichtigen Punkten wie Sanktionen machen die Kriegsparteien unterschiedliche Angaben.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Es ist eine Einigung, über die sich die Kriegsparteien zumindest in der Öffentlichkeit nicht ganz einig sind. Noch ist unklar, welche Seite am Ende wo nachgegeben hat, vor allem, was das iranische Atomprogramm betrifft. Über Wochen hinweg hieß es, man sei einem „Memorandum of Unterstanding“ nahe, also der Grundlage für ein Abkommen. Aber erst vergangene Woche drohte ein neuer Krieg, die USA und Iran überzogen einander mit Angriffen, und sogar am Sonntagabend noch griff Israel die Hisbollah an, also Irans Verbündete in Libanon.

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