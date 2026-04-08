Schon wieder ein Countdown. Zehn Stunden, neun Stunden, acht, sieben, sechs, fünf … diesmal geht es nicht um einen Flug zum Mond, sondern eher um die Hölle auf Erden. Donald Trump hat angekündigt, er werde eine ganze Zivilisation auslöschen, falls sich Iran nicht rechtzeitig auf einen Deal zu seinen Konditionen einlassen werde. Und jetzt rückt die Deadline immer näher. Um 20 Uhr, Ostküstenzeit, soll laut Trump die Auslöschung beginnen. Vier, drei, zwei … die Welt hält den Atem an. Und dann passiert, was die meisten wohl vermutet oder zumindest erhofft hatten. Erstmal nichts.