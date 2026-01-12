Nichts soll nach außen dringen, nichts im Land verbreitet werden können. Also haben die Machthaber in Iran das Internet flächendeckend abschalten und die Telefonleitungen kappen lassen. Auf dass die Bürgerinnen und Bürger keine Bilder und Videos von den Protesten ins Netz stellen und nicht dokumentieren können, was geschieht. So lässt sich nicht verifizieren, wie hoch die Zahl der Todesopfer unter den Demonstranten ist. Was man sicher sagen kann: Das Mullah-Regime eskaliert als Antwort auf die Proteste die Gewalt. Die seit 1979 herrschende Islamische Republik erlebt ihre bisher gefährlichste Krise .

Sind die Grünen noch eine Friedenspartei, oder haben sie sich quasi von sich selbst verabschiedet? Die Grünen seien sogar die stärkste Friedenspartei, sagt Parteichefin Franziska Brantner im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Pazifismus, der wegschaut, wenn Unschuldige angegriffen werden, ist kein Frieden“. Mit dieser Haltung verbindet sich für sie der Anspruch, dass Deutschland bereit sein sollte, eine Waffenruhe in der Ukraine zu sichern, wenn es eine geben sollte.

Seit 1885, seit die Verfassung in Japan das Premierminister-Amt vorsieht, haben diesen Posten nur Männer besetzt. Das entsprach den Strukturen dieses Landes, das gleichzeitig hochmodern und äußerst rückständig ist, etwa wenn es um Frauenrechte geht. Nun regiert mit Sanae Takaichi zum ersten Mal eine Frau. Thomas Hahn erkundet in seiner Reportage, was der historische Einschnitt verändert hat.

Beim Wetter galt am Wochenende, dass alles eine Frage der Perspektive ist: Wir erlebten eine Bilderbuchwinterlandschaft bei unserem Spaziergang. Es war eisig kalt, aber bezaubernd schön - das fühlte sich anders für all jene an, die bei Schnee und Eis unterwegs sein mussten, in einigen Regionen wird das Wetter anhalten.

Trump: „Iran will verhandeln“. Vor Journalisten an Bord der Air Force One sagt der US-Präsident, Iran habe um Verhandlungen gebeten. Ein Treffen werde vorbereitet. Doch angesichts der Proteste müsse die USA möglicherweise bereits davor handeln, sagt Trump. Er führt nicht aus, worüber konkret gesprochen werden solle. Zum Liveblog zur US-Politik

EXKLUSIV Grünen-Chefin Brantner: „Wir brauchen europäische Streitkräfte“. Deutschland und Europa müssten „jetzt schnell unabhängiger“ werden, warnt die Vorsitzende der Grünen, Franziska Brantner. „Wir haben keine Wahl“, sagt sie und fordert eine europäische Verteidigungsunion. Von einem Waffenstillstand in der Ukraine sei man „weit“ entfernt. Der nötige Druck müsse von der Bundesregierung und der EU kommen. Zum Artikel

Wie Woidke trotz Krise an seiner Macht festhält. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kann trotz des Koalitionsbruchs mit dem BSW weiter mit seinem Kabinett regieren. Eigentlich will er künftig mit der CDU koalieren, das Manöver verschafft ihm einen zeitlichen Vorteil. Seine Politik des Abtauchens hat System. Zum Artikel

EXKLUSIV Hatte Wirecard-Manager Marsalek Kontakt zum BND? Der frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, dessen Verbindung zum russischen Geheimdienst als sicher gilt, hat in bislang unveröffentlichten Chats angebliche Verbindungen zum deutschen Auslandsgeheimdienst BND thematisiert. Sollten die Aussagen stimmen, dürfte das den Bundesnachrichtendienst in Erklärungsnot bringen – bisher sagte der BND es gebe „keine operativen Kontakte“ zu Marsalek. Zum Artikel

Dossier Digitalwende: Wie Experten auf Chat GPT Gesundheit blicken. Open AI startet bei Chat GPT einen separaten Bereich für Gesundheit. Während Nutzende in den USA künftig ihre Patientenakten verknüpfen können, gibt es in Deutschland schon vor dem Start Bedenken. Auch wichtig: Warum der Aufbau der neuen Justizcloud nicht dem IT‑Zustimmungsvorbehalt von Digitalminister Karsten Wildberger unterliegt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Das will Merz in Indien erreichen. Statt nach China reist Kanzler Merz zuerst nach Indien. Dort lotet er Chancen für milliardenschwere Rüstungs- und Wirtschaftsdeals aus – vom U-Boot-Projekt bis zur KI-Kooperation. Indien soll zum Schlüsselpartner deutscher Diversifizierung weg von den USA und China werden. Zum Briefing