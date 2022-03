Nach dem iranischen Raketenangriff im Irak wächst die Sorge vor einer weiteren Konfrontation zwischen beiden Ländern. Das iranische Außenministerium bezeichnete die Attacke auf die Kurdenhauptstadt Erbil als "legitime Verteidigung der nationalen Sicherheit". Man werde bei einer Gefährdung "keinerlei Rücksicht" nehmen, so Ministeriumssprecher Said Chatibsadeh am Montag in Teheran. In der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Norden des Landes waren am Sonntag zwölf Raketen niedergegangen. Die iranischen Revolutionsgarden bezeichneten dies als Vergeltung für israelische Handlungen in der Region. Bei einem Angriff in Syrien, der Israel zugeschrieben wurde, waren zuvor zwei iranische Offiziere getötet worden.