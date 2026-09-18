Eine UN-Untersuchungskommission wirft den USA mögliche Kriegsverbrechen in Iran und der Führung in Teheran Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Es gebe hinreichende Gründe für die Annahme, dass die USA für zwei Militärschläge gegen eine Schule und eine Sportstätte in Iran im Februar verantwortlich seien, teilte die unabhängige UN-Mission für Iran mit.

Laut dem Bericht gibt es hinreichende Gründe für die Annahme, dass US-Streitkräfte für einen Angriff auf die Schajareh-Tayyebeh-Grundschule in der Stadt Minab verantwortlich waren. Nach iranischen Angaben wurden dabei mehr als 150 Menschen getötet, darunter etwa 120 Schulkinder. Die Schule lag dem Bericht zufolge neben einem Marinestützpunkt der Islamischen Revolutionsgarde. Die UN-Experten fanden keine Beweise dafür, dass die Schule für militärische Zwecke genutzt wurde. Dass die USA die Informationen nicht überprüft hätten, gehe über bloße Fahrlässigkeit hinaus.

Das Weiße Haus weist die Vorwürfe zurück

Zu einem ähnlichen Schluss kam die Kommission bei einem Angriff auf ein Sportzentrum in Lamerd, bei dem 22 Zivilisten getötet oder verletzt wurden. Das US-Zentralkommando hatte im März erklärt, die US-Streitkräfte hätten an dem betreffenden Tag keine Angriffe gegen Lamerd geflogen.

Das Weiße Haus wies die gegen die USA gerichteten Vorwürfe zurück und reagierte mit scharfer Kritik auf den Bericht, der am Montag dem UN-Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt werden soll. Das Gremium habe „nichts für die Menschenrechte erreicht“, erklärte Sprecherin Anna Kelly. Iran sei die einzige Partei in dem aktuellen Konflikt, die Kriegsverbrechen begangen habe.

Was das Regime in Iran angeht, stellte die UN-Mission fest, dass die dortigen Behörden bei der Niederschlagung von regierungskritischen Protesten von Ende Dezember an systematisch gegen Zivilisten vorgegangen seien. Dazu zählten rechtswidrige Tötungen, Folter, willkürliche Verhaftungen und das Verschwindenlassen von Personen. Menschenrechtsgruppen zufolge sind bei Niederschlagung von Protesten auch unbeteiligte Passanten getötet worden.

Die UN-Kommission konnte die Opferzahlen nicht unabhängig überprüfen, geht jedoch davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Opfer weit über den offiziellen Angaben von 3038 Toten und 25 000 Verletzten liegt.

Die UN-Missionen sind Untersuchungsgremien und keine Justizbehörden. Ihre Erkenntnisse können jedoch in strafrechtliche Ermittlungen nationaler Gerichte oder internationaler Tribunale wie dem Internationalen Strafgerichtshof einfließen.