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Iran-KriegDie Mullahs feiern schon den Sieg

Lesezeit: 3 Min.

Eine Frau spaziert an einem von mehreren nationalistischen Wandgemälden vorbei, die in Teheran seit Kriegsbeginn neu entstanden sind.
Eine Frau spaziert an einem von mehreren nationalistischen Wandgemälden vorbei, die in Teheran seit Kriegsbeginn neu entstanden sind. ATTA KENARE/AFP

US-Präsident Trump verlängert die Waffenruhe, noch dazu ohne Frist – und das iranische Regime reagiert selbstbewusst wie lange nicht. Es stoppt in der Straße von Hormus mehrere Handelsschiffe.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Wenn die iranische Nachrichtenagentur Tasnim schreibt, sie sei von „mehreren Quellen“ informiert worden, ist die Identität jener Informanten nicht allzu geheim. Die Agentur ist allein dazu da, den Iranerinnen und Iranern und auch dem Ausland zu erklären, was die Revolutionsgarde denkt. In der Nacht zu Mittwoch, um kurz vor zwei Uhr, gab Tasnim bekannt, man habe „aus mehreren Quellen“ etwas erfahren: Iran habe nicht um eine Verlängerung der Waffenruhe gebeten.

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