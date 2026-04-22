Wenn die iranische Nachrichtenagentur Tasnim schreibt, sie sei von „mehreren Quellen“ informiert worden, ist die Identität jener Informanten nicht allzu geheim. Die Agentur ist allein dazu da, den Iranerinnen und Iranern und auch dem Ausland zu erklären, was die Revolutionsgarde denkt. In der Nacht zu Mittwoch, um kurz vor zwei Uhr, gab Tasnim bekannt, man habe „aus mehreren Quellen“ etwas erfahren: Iran habe nicht um eine Verlängerung der Waffenruhe gebeten.