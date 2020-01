Angesichts der Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten drängt sich die Frage auf, ob das Völkerrecht überhaupt noch eine Rolle spielt. In Kriegen wie in Syrien und Jemen wurden gezielt Zivilisten, Krankenhäuser oder Schulen angegriffen und sogar geächtete Chemiewaffen eingesetzt. In Libyen intervenieren Staaten direkt oder indirekt militärisch, wie es ihnen beliebt. Und gerade drohte US-Präsident Donald Trump damit, bedeutende iranische Kulturgüter zu zerstören, was ebenfalls ein Kriegsverbrechen wäre.