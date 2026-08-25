Donald Trump hat Iran den Wirtschaftskrieg erklärt – und Teheran reagiert gewohnt gelassen. Aber nicht komplett: Führende Regimefiguren warnen angesichts der Hyperinflation und der Abhängigkeit von China vor einem Kollaps.

In den vergangenen Tagen fielen in Teheran ein paar Sätze, die klangen, als hätte die Führung verstanden. Als läge Donald Trump vielleicht nicht so falsch mit seiner Vermutung, dass Iran eher auf wirtschaftlichen Druck reagiert als auf militärischen.