MassenprotesteIran dementiert Stopp von Hinrichtungen

Dieses Anfang Januar aufgenommene Bild soll Iraner bei einem Protest gegen die Regierung in Teheran zeigen.
Dieses Anfang Januar aufgenommene Bild soll Iraner bei einem Protest gegen die Regierung in Teheran zeigen. (Foto: Uncredited/UGC/AP/dpa)
  • Die iranische Justiz weist Trumps Behauptung zurück, wonach die Exekution von 800 Demonstranten gestoppt worden sei.
  • Trump droht Iran erneut mit Militärschlägen und kündigt 25-prozentige Strafzölle für Handelspartner der Islamischen Republik an.
  • Bei den Protesten in Iran sind nach Regierungsangaben bisher mindestens 5000 Menschen getötet worden, darunter etwa 500 Sicherheitskräfte.
US-Präsident Trump hatte behauptet, Hunderte Exekutionen  verhindert zu haben. Die Justiz der Islamischen Republik weist dies zurück. Trump droht erneut mit Angriffen.

Die iranische Justiz hat Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, wonach die Exekution von 800 Demonstranten gestoppt worden sei. „Diese Behauptung ist völlig falsch. Weder existiert eine solche Zahl noch hat die Justiz eine derartige Entscheidung getroffen“, zitiert der staatliche Rundfunk den Generalstaatsanwalt Mohammed Mowahedi-Asad.

US-Präsident Donald Trump hatte vor einer Woche gesagt, ein Militärangriff auf die iranische Führung sei ausgeblieben, weil die Behörden die Hinrichtung von 800 Menschen abgesagt hätten. Während der Protestwelle hatte er den Demonstranten wiederholt seine Unterstützung zugesichert und rote Linien für die Führung in Teheran gezogen – bisher ohne Konsequenzen.

Nun warnt Trump Iran abermals vor Hinrichtungen von Regierungsgegnern. ‍Eine mächtige Flotte sei auf dem Weg nach Iran, sagte ‌er am Donnerstag an Bord der Air Force One. Er habe der Regierung ⁠in Teheran einen Militärschlag angedroht, falls ‌weiter Demonstranten gehängt würden. Die Lage werde genau beobachtet. Sehr bald würden zudem die 25-prozentigen Strafzölle für Handelspartner der Islamischen Republik ‍in Kraft treten.

Tausende Demonstranten wurden bislang getötet

Bei den ‌Protesten in Iran sind nach Angaben eines Insiders aus der Regierung bisher mindestens 5000 Menschen getötet worden. Darunter seien etwa 500 Angehörige der Sicherheitskräfte, sagte der ⁠Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Die iranische Justiz hatte angedeutet, dass ‍Hinrichtungen wieder aufgenommen werden könnten.

Die Proteste wurden Ende Dezember zunächst durch eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Rasch entwickelten sich die Demonstrationen jedoch zu politischen Aufständen gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Der Sicherheitsapparat ging brutal gegen die Proteste vor und schlug sie nieder. Tausende Demonstranten wurden getötet.

Vor zehn Tagen erklärte die iranische Justiz, erste Anklagen im Zusammenhang mit den Protesten in die Wege geleitet zu haben. Besonders schwere Fälle von „Randalierern“ würden vorrangig und gesondert behandelt. Dazu zähle auch der Vorwurf der „Kriegsführung gegen Gott“ – ein Tatbestand, der nach islamischem Recht in Iran mit der Todesstrafe geahndet werden kann.

