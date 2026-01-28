Sie zählen noch immer die Toten, und niemand weiß, ob das Zählen je aufhören wird. Da sind Schätzungen, die inzwischen von über 30 000 Todesopfern ausgehen. Eine jener Quellen, denen man vertrauen kann, die „Human Rights Activists News Agency“, kurz HRANA, hat bis heute 6221 Fälle verifiziert. Darunter sind etwa 200 Angehörige des Regimes, bei den anderen handelt es sich, wie HRANA mitteilt, um Demonstranten, um Kinder und „nicht demonstrierende Passanten“.