Sie zählen noch immer die Toten, und niemand weiß, ob das Zählen je aufhören wird. Da sind Schätzungen, die inzwischen von über 30 000 Todesopfern ausgehen. Eine jener Quellen, denen man vertrauen kann, die „Human Rights Activists News Agency“, kurz HRANA, hat bis heute 6221 Fälle verifiziert. Darunter sind etwa 200 Angehörige des Regimes, bei den anderen handelt es sich, wie HRANA mitteilt, um Demonstranten, um Kinder und „nicht demonstrierende Passanten“.
IranSie zählen die Toten – und warten auf Trumps Flugzeugträger
Lesezeit: 3 Min.
Vor einem Monat begannen die Proteste in Iran. Mehr als 30 000 Menschen haben dabei wohl ihr Leben verloren. Befiehlt Donald Trump jetzt doch noch den Angriff auf das Mullah-Regime? Die Anzeichen mehren sich.
Von Raphael Geiger, Istanbul
Iran:„Die Zeit spielt gegen das Regime“
Der Aufstand in Iran ist niedergeschlagen – wieder einmal. Aber was kommt nach der Gewalt? Neue Proteste, meint der österreichisch-iranische Schriftsteller Amir Gudarzi, der schon 2009 auf die Straße ging. Ein Gespräch über das Weitermachen.
Lesen Sie mehr zum Thema