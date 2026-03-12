Für die US-Regierung scheint dieser Krieg ein Videospiel zu sein, jedenfalls sieht es auf manchen Beiträgen aus dem Weißen Haus so aus. „Justice the American Way“, lautet der Titel eines Posts auf X vom 5. März, darin werden reale Angriffsszenen aus Iran mit Filmschnipseln und Animationen vermischt, als sei dies alles ein großer Spaß. Gerechtigkeit nach amerikanischer Art also. Besser: Gerechtigkeit nach Art von Donald J. Trump.
IranFührten veraltete Daten zum Angriff auf die Mädchenschule?
Lesezeit: 5 Min.
Experten haben kaum mehr Zweifel, dass die USA den Marschflugkörper abfeuerten, der 168 Kinder und 14 Lehrer tötete. Es wäre eines der schlimmsten US-Kriegsverbrechen seit Jahrzehnten.
Von Peter Burghardt, Washington
USA:Seeminen, Spritschock, Übernahmefantasien: Der Kampf um die Straße von Hormus
Iran blockiert die für den Öltransport so wichtige Meerenge und will sie offenbar verminen – die USA zerstören Minenleger, eskortieren aber bisher keine Tanker. Für Trump wird es an dieser Stelle nicht nur geografisch, sondern auch politisch eng.
Lesen Sie mehr zum Thema