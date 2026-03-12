Für die US-Regierung scheint dieser Krieg ein Videospiel zu sein, jedenfalls sieht es auf manchen Beiträgen aus dem Weißen Haus so aus. „Justice the American Way“, lautet der Titel eines Posts auf X vom 5. März, darin werden reale Angriffsszenen aus Iran mit Filmschnipseln und Animationen vermischt, als sei dies alles ein großer Spaß. Gerechtigkeit nach amerikanischer Art also. Besser: Gerechtigkeit nach Art von Donald J. Trump.