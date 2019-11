Mit dem jahrzehntealten Ruf "Tod für Amerika" haben Iraner den Sturm auf die US-Botschaft in Teheran vor 40 Jahren gefeiert. Demonstranten versammelten sich am Montag vor dem früheren Botschaftsgebäude. Eine Plakatwand), auf der Hardliner oft Propaganda verbreiten, zeigte ein Poster, auf dem Menschen aus aller Welt das Verbrennen einer US-Flagge bejubeln. Darunter stand: "Wir sind die Supermacht." Das Staatsfernsehen zeigte zudem Bilder aus anderen Städten, in denen Demonstranten ebenfalls den USA und Israel den Tod wünschen. Als Höhepunkt war eine Kundgebung vor der ehemaligen Botschaft geplant, bei der Armeekommandeur Abdolrahim Mussawi sprechen sollte. Am 4. November 1979 hatten iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran besetzt. Sie verlangten, den geflohenen Schah Mohammed Reza Pahlavi auszuliefern, der todkrank in New York behandelt wurde. Die Besetzer nahmen US-Botschaftsangehörige als Geiseln. Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini unterstützte die Aktion - eine klare Missachtung der internationalen Übereinkünfte zu diplomatischen Beziehungen. Einige Geiseln wurden freigelassen, doch 52 US-Bürger blieben 444 Tage lang in Geiselhaft, auch als der Ex-Monarch bereits an Krebs gestorben war.