Manchmal geht es doch schneller als erwartet. Der amerikanisch-israelische Angriff auf Iran hat nach wenigen Stunden ein Ergebnis gebracht, das über rauchende Trümmer und Ruinen hinausweist und – trotz aller Zweifel am Krieg als Mittel der Politik – mehr ist als ein militärischer Zwischenerfolg. Der Tod von Ayatollah Ali Chamenei ist ein Einschnitt, der für das Ende der Islamischen Republik und den Aufbruch Irans in eine bessere Zukunft stehen kann. Kann, wohlgemerkt – denn bis dahin ist der Weg noch weit und mit Sicherheit auch blutig. Und die Wende hin zum Besseren für die Iraner ist dabei nicht garantiert.
MeinungIranChameneis Tod bedeutet nicht unbedingt das Ende des Regimes
Kommentar von Tomas Avenarius
Lesezeit: 2 Min.
Das Ende des geistlichen Führers ist ein historischer Einschnitt. Aber die Beharrungskräfte in Iran sind immens.
