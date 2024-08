Iran bekräftigt seine Drohung auf Vergeltung für die Israel zugeschriebene Tötung des politischen Hamas-Anführers Ismail Hanijeh in Teheran, will aber eine Eskalation vermeiden. Der „Aggressor“ gehöre bestraft und es brauche „eine Abschreckung gegen das Abenteurertum des zionistischen Regimes“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Als zionistisches Regime wird in Iran Israel bezeichnet. Israel hat sich bislang nicht zur Tötung Hanijehs bekannt, wohl aber zur Tötung des Militärchefs der radikalen Palästinenser-Organisation im Gazastreifen, Mohammed Deif, Mitte Juli. Hamas und Hisbollah haben mit Vergeltung gedroht, wie auch die jemenitischen Huthi-Rebellen, die ebenfalls der von Iran geführten „Achse des Widerstandes“ angehören.