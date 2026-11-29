Iran soll einem Medienbericht zufolge das Satelliten-Internetsystem Starlink von US-Tech-Unternehmer Elon Musk für Angriffe gegen US-Streitkräfte genutzt haben. Musk habe davon in der ersten Woche des Iran-Kriegs erfahren und sei „außer sich vor Wut“ gewesen, berichtete die Washington Post am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere mit internen Vorgängen des Unternehmens vertraute Personen. Teheran habe Starlink unter anderem eingesetzt, um die Kontrolle über seine Streitkräfte zu gewährleisten und Einsätze von Einweg-Angriffsdrohnen zu überwachen, hieß es unter Berufung auf einen als vertraulich eingestuften Bericht, der Verteidigungsminister Pete Hegseth im Sommer vorgelegt worden sei. Die US-Streitkräfte hätten sich darauf konzentriert, „traditionelle Kommunikationssysteme“ lahmzulegen. Der Iran sei stattdessen auf Starlink ausgewichen. Eine Pentagon-Sprecherin sagte der Washington Post, ein solcher Bericht sei nicht bekannt. Musk und dessen Raumfahrtunternehmen SpaceX äußerten sich auf mehrfache Anfragen der Zeitung nicht zu der Recherche.