Zum Hauptinhalt springen

IranBotschafter aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien einbestellt

In Berlin unterstützten am 10. Januar Demonstranten die Proteste in Iran.
In Berlin unterstützten am 10. Januar Demonstranten die Proteste in Iran. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP)
  • Iran hat Botschafter aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien ins Außenministerium einbestellt und fordert eine Rücknahme der Solidaritätsbekundungen für die Proteste im Land.
  • Die „gewalttätigen Handlungen“ hätten nach iranischer Darstellung die Grenzen friedlicher Demonstrationen überschritten.
  • Die europäischen Botschafter hatten zuvor unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit in Iran betont.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Teheran fordert eine Rücknahme der Solidaritätsbekundungen europäischer Regierungschefs für die Proteste im Land. Bei dem Treffen werden Videos der Unruhen gezeigt.

Iran hat nach Solidaritätsbekundungen europäischer Regierungschefs für die Proteste im Land nach eigenen Angaben Botschafter aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien ins Außenministerium einbestellt. In einer Mitteilung des staatlichen Rundfunks hieß es, man habe bei dem Treffen Videos der Unruhen gezeigt. Die „gewalttätigen Handlungen“ hätten die Grenzen friedlicher Demonstrationen überschritten.

Aus dem Auswärtigen Amt war zu hören, der deutsche Botschafter sei gemeinsam mit weiteren europäischen Botschaftern einbestellt worden. Auch das Außenministerium in Paris bestätigte die Einbestellung des Botschafters. Irans Außenminister Abbas Araghtschi habe mit den europäischen Botschaftern die aktuellen Entwicklungen in dem Land thematisiert. Die europäischen Botschafter hätten ihre Besorgnis nachdrücklich zum Ausdruck gebracht, hieß es in Paris.

Aus London gab es keine ausdrückliche Bestätigung für die Einbestellung. Aus Regierungskreisen hieß es lediglich, der Botschafter habe einen geplanten Termin im iranischen Außenministerium in Teheran wahrgenommen. Die britische Außenministerin Yvette Cooper hatte zuvor den Mut insbesondere der Demonstrantinnen gelobt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit seien fundamentale Rechte, so Cooper. Sie fügte hinzu: „Der Ausübung dieser Rechte sollte niemals mit der Drohung mit Gewalt oder Repressionen begegnet werden.“

Teheran forderte eine Rücknahme der Solidaritätsbekundungen. Die Einbestellung eines Botschafters gilt als scharfes diplomatisches Mittel.

© SZ/dpa/boan - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Demonstrationen
:Was steht derzeit in Iran auf dem Spiel?

Bringen die Demonstranten das Regime wirklich ins Wanken? Ist Trumps Androhung von Militärschlägen ernst gemeint? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Protesten in Iran.

SZ PlusVon Reymer Klüver und Leopold Zaak

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite