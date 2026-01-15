Schon wieder ist ein Partner Russlands in Not, und Moskau sagt auch, an wem das wohl liege. Am Westen, denn der schüre in Iran seit Jahren mit Sanktionen wirtschaftliche und soziale Probleme, unter denen vor allem die „einfachen Iraner“ leiden würden. Jetzt wolle er die gesellschaftlichen Spannungen mit den bekannten Methoden der bunten Revolutionen ausnutzen, um den iranischen Staat zu zerstören. Als Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, dies über die Lage in Iran sagte, sprach sie kein Wort über die vielen Menschen, die bei Protesten gegen das Regime in Teheran getötet und verletzt wurden. Kein Wort dazu gab es bisher auch von Kremlchef Wladimir Putin, seinem Sprecher Dmitrij Peskow oder von Außenminister Sergej Lawrow selbst. Als wäre die Zeit gerade sehr unangenehm.