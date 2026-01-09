Die junge Frau hält ein Foto in der Hand, es zeigt den Obersten Führer Ali Chamenei, Staatschef von Iran. Das Foto brennt. Die Frau, sie ist unverschleiert, hat eine Zigarette im Mund, schließt die Augen und hält die Zigarette an das brennende Foto. In das Feuer, das sich schon Chameneis Gesicht nähert.
Islamische Republik IranKritiker des Mullah-Regimes füllen die Hauptstraßen Teherans
Lesezeit: 3 Min.
Die Proteste in Iran haben nun schon 27 Provinzen des Landes erfasst. Die Demonstranten folgen auch einem Aufruf von Reza Pahlavi, dem Sohn des letzten Schah.
Von Raphael Geiger, Istanbul
Iran:Er verkörpert den Traum von einem Leben ohne die Mullahs
Reza Pahlavi ist, wenn man so will, das freundliche Gesicht der anderen, 1979 abgeschafften Diktatur. Und doch: Derzeit rufen viele Iranerinnen und Iraner nach einer Rückkehr der Monarchie.
