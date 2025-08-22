Zwei Monate nach Kriegsende will in Teheran kaum jemand über die Angriffe reden. Die Regimevertreter wüten wie stets gegen Israel und gegen den Westen. Und nun auch gegen die Deutschen. Aber das ist nicht das Einzige, was sich geändert hat.

Von Raphael Geiger, Teheran

Mittags in Teheran, nach seiner wöchentlichen Pressekonferenz, setzt sich Esmail Baghaei auf einen der Sessel am Rand des Saals und sagt, dass er es immer noch nicht fassen könne. Was genau? „Was Ihr Bundeskanzler gesagt hat.“ Baghaei, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, ist ein Diplomat, wie die Islamische Republik sie hervorbringt: geschult darin, die Sicht seines Regimes zu verkaufen. Betont höflich, immer lächelnd, das Englisch makellos. Jetzt, zwei Monate nach dem Krieg gegen Israel, spricht er über Friedrich Merz. Der hatte während des Krieges in der Talkshow von Sandra Maischberger ein Wort aufgenommen, das zuerst die Moderatorin erwähnt hatte: Drecksarbeit.