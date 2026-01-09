Mehr als eine Woche nach Beginn der landesweiten Proteste in Iran erreichen die Demonstrationen in Teheran einen Höhepunkt. Videos in sozialen Medien zeigten Menschenmassen in der Hauptstadt. Augenzeugen berichteten von Sicherheitskräften, die mit Tränengas gegen vermummte Demonstranten vorgingen. Videos von Aktivisten zeigten brennende Fahrzeuge der Sicherheitskräfte in Teheran.

Der iranische Geheimdienst hat die Bevölkerung angesichts der landesweiten Proteste zur Zusammenarbeit aufgerufen. Die Allgemeinheit werde gebeten, „Zerstörer und von den USA und dem zionistischen Regime (Israel) angeheuerte Terroristen“ zu melden, hieß es in einer Erklärung, die der staatliche Rundfunk verbreitete.

Irans oberster Führer Ayatollah Ali Chamenei kritisierte die Proteste zuvor scharf und rief die Iraner auf, die „Einheit“ zu wahren. Den Demonstranten warf er vor, den USA gefallen zu wollen. Er signalisierten einen harten Kurs. „Die Islamische Republik ist mit dem Blut von mehreren Hunderttausend ehrenhaften Menschen an die Macht gekommen“, zitierte ihn der staatliche Rundfunk. „Zerstörerischem Handeln“ werde man nicht nachgeben.

Nachdem die Behörden das Internet im Land abgeschaltet hatten, wuchs die Sorge vor einem gewaltsamen Vorgehen gegen die Proteste. Irans Justiz drohte den Demonstrierenden harte Strafen an. „Die Bestrafung der aufrührerischen und unruhestiftenden Elemente wird entschlossen, maximal und ohne jegliche gesetzliche Nachsicht erfolgen“, sagte Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi dem staatlichen Rundfunk zufolge.

Menschenrechtsorganisationen zufolge sind schon jetzt Dutzende Menschen von Sicherheitskräften getötet worden. Auch auf Seite der Staatskräfte soll es Todesopfer geben. Unverifizierte Videos in sozialen Netzwerken zeigen blutüberströmte junge Menschen nach einer Kundgebung auf dem Boden eines Gebäudes in einem Vorort nahe der Hauptstadt Teheran.

Die Proteste kehrten auch in viele andere Metropolen zurück, nachdem in den vergangenen Tagen vor allem Bewohnerinnen und Bewohner der westlichen Provinzen demonstriert hatten. In der Millionenstadt Maschhad im Nordosten berichteten Augenzeugen von großen Protesten. Es sei „wie Krieg“, beschrieben Einwohner die Szenen auf den Straßen. Zahlreiche Flüge nach Iran, etwa aus Dubai und Istanbul, wurden gestrichen.

Die Behörden hatten den weltweiten Internetzugang für die Bevölkerung gestoppt und das Land damit weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Iran befinde sich in einem „Internet-Blackout“, berichtete die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten am Donnerstag einen Einbruch des Web-Traffics um 100 Prozent.

US-Präsident Trump droht Irans Führung erneut

Die vollständige Internetsperre erinnert an das Vorgehen des Staates vor rund sechs Jahren: Damals protestierten vor allem Menschen wegen steigender Benzinpreise. Der Staat verhängte eine fast einwöchige Sperre. Schätzungen von Menschenrechtlern zufolge wurden während dieser Sperre Hunderte Demonstrierende getötet. Präsident Massud Peseschkian hatte die Sicherheitskräfte am Mittwoch noch zur Zurückhaltung aufgerufen.

Am Abend hatten Menschen von Fenstern und Balkonen Slogans gegen die Staatsmacht gerufen. „Tod dem Diktator“ und „Das ist der letzte Kampf, Pahlavi kommt zurück“, hallte über die Dächer. Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, hatte für Donnerstag und Freitag zu Protesten aufgerufen.

Die neue Protestwelle erschüttert Iran seit Ende Dezember. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch eine massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der Landeswährung Rial. In Teheran gingen daraufhin wütende Händler auf die Straße. Inzwischen haben sich die Proteste auf das ganze Land ausgeweitet.

US-Präsident Trump erneuerte eine Drohung an die Staatsführung in Teheran. „Ich habe ihnen mitgeteilt, dass wir sie hart bestrafen werden, falls sie anfangen, Menschen zu töten, was sie während ihrer Unruhen, die ja häufig vorkommen, gerne tun“, sagte er in einer am Donnerstag veröffentlichten Folge des Podcasts „The Hugh Hewitt Show“.