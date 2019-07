8. Juli 2019, 18:28 Uhr Iran Teheran lässt Uran nur mäßig stark anreichern

In der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Konflikts um sein Atomprogramm reichert Iran seine Uranvorräte nur geringfügig über das erlaubte Maß von 3,67 Prozent an. "Unsere Anlagen brauchen einen Anreicherungsgrad von 1,1 bis 4,5 Prozent, daher wird ein Wert unter 5 Prozent vorerst ausreichen", sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrouz Kamalvandi, am Montag. Bis zu fünf Prozent werden demnach von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nicht als gefährlicher Anreicherungsgrad eingestuft. Für den Bau von Atombomben müsste Uran auf 90 Prozent angereichert werden.

Zusätzlich drohte die Islamische Republik am Montag mit einem weiteren Teilausstieg aus dem Atomabkommen. Iran setze den verbliebenen Partnern des Abkommens eine Frist von 60 Tagen, um effektive Maßnahmen zur Rettung des Abkommens zu ergreifen, hieß es. Insgesamt bleibe Teheran aber gesprächsbereit. "Das Fenster der Diplomatie bleibt offen", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussavi.

Nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Wiener Atomabkommen hatte sich Teheran bis vor einem Monat weiter an den Vertrag gehalten, war aber von der US-Regierung dennoch mit harten Sanktionen belegt worden. US-Präsident Donald Trump hat Iran wegen der unerlaubten Urananreicherung gedroht. Iran solle besser vorsichtig sein, sagte Trump am Sonntag. Russland will sich für eine diplomatische Lösung des Atom-Konflikts einsetzen. Moskau wolle das Atom-Abkommen mit Iran erhalten, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der Agentur Interfax zufolge am Montag.