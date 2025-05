Iran hat auch eine vorübergehende Aussetzung der Uran-Anreicherung zur Sicherung eines Atomabkommens mit den USA ausgeschlossen. Diese werde sein Land „ niemals akzeptieren“, sagte Außenamtssprecher Esmail Baghaei am Montag. Er reagierte damit auf eine Frage nach Berichten, wonach Iran die Anreicherung für drei Jahre einfrieren könnte, um eine Vereinbarung zu erzielen. Baghaei wies auch die Möglichkeit eines vorläufigen Atomabkommens mit den USA zurück und dementierte Medienberichte, wonach ein provisorisches Abkommen als erster Schritt zu einer endgültigen Vereinbarung in Betracht gezogen werde. Einer der Hauptstreitpunkte zwischen beiden Seiten ist die Uran-Anreicherung. Die USA fordern von Iran einen Stopp der Anreicherung, was die Islamische Republik ablehnt. Die USA wollen wie Israel verhindern, dass Teheran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Iran beharrt darauf, dass das Atomprogramm zivilen Zwecken diene und strebt eine Aufhebung internationaler Sanktionen an.