Mit Maske in die Moschee: Noch sind die Gotteshäuser in Teheran und anderen iranischen Städten geöffnet, doch Forderungen nach einem strengen Lockdown werden stärker.

US-Sanktionen und Corona haben Irans Wirtschaft ruiniert. Doch selbst wenn mit Joe Biden ein Kandidat ins Weiße Haus einziehen sollte, der eher auf Diplomatie setzt, ist eine Annäherung der verfeindeten Staaten nicht garantiert: Die Reformer in Teheran verlieren an Zustimmung - und China steht als strategischer Partner bereit.

Von Paul-Anton Krüger, München

Für den iranischen Präsidenten Hassan Rohani macht es keinen Unterschied, wer die Präsidentenwahl in den USA an diesem Dienstag gewinnen wird. "Wer immer in Amerika an die Macht kommt, hat keine andere Wahl, als sich der iranischen Nation zu ergeben", sagte er jüngst in einer Kabinettssitzung. Ganz so wird es wohl nicht laufen - egal, ob Donald Trump wiedergewählt wird, der die schärfsten Sanktionen gegen die Islamische Republik verhängt hat, mit denen sich Teheran je konfrontiert sah. Oder ob Joe Biden ins Weiße Haus einzieht, der angekündigt hat, die USA in das von Trump gekündigte Atomabkommen zurückführen, das außenpolitisches Erbe seines einstigen Chefs Barack Obama.

Für das Regime und auch die Menschen in Iran knüpft sich daran die Frage, ob es eine Aussicht gibt, dass die USA ihre unilateralen Strafen aufheben oder lockern, die sich zu einer Wirtschaftsblockade summieren. Mit Sanktionen belegt hat Trump so gut wie den gesamten Banken- und Finanzsektor, um Iran vom internationalen Zahlungsverkehr abzuhängen und den Zugang zu Dollars zu verwehren. In der US-Währung werden die allermeisten Ölgeschäfte abgewickelt, zudem braucht Iran harte Devisen für Importe.

Auch die Öl- und Gasbranche samt der zugehörigen Tankerflotte findet sich auf den schwarzen Listen der Amerikaner. Öl sowie Raffinerie- und petrochemische Produkte sind mit Abstand die wichtigsten Exportgüter und Einnahmequelle der Regierung. Außerdem betroffen: die Metallindustrie, die sowohl für die Ausfuhr Bedeutung hat, als auch für Arbeitsplätze in Iran.

Der Wächterrat sortiert unliebsame Kandidaten aus

Doch es entscheidet längst nicht allein der Ausgang der US-Wahl, wie sich das künftige Verhältnis der beiden seit 40 Jahren verfeindeten Staaten künftig entwickelt. Selbst wenn Biden versuchte, an Obamas diplomatischen Avancen anzuknüpfen, kann er nicht sicher sein, in Teheran Partner zu finden. Am 18. Juni stehen in Iran Präsidentenwahlen bevor. Und es gilt als wahrscheinlich, dass die Hardliner einen der ihren als Regierungschef durchsetzen.

Schon bei der Parlamentswahl im Februar hatte der vom Obersten Führer Ali Chamenei kontrollierte Wächterrat, der die ideologische Zuverlässigkeit aller Kandidaten überprüft, den Sieg der Prinzipalisten vorgezeichnet: Er disqualifizierte so viele Bewerber der Reformisten und Moderaten, dass die neue Mehrheit des Madschlis bereits vor dem ersten Wahlgang feststand.

Als aussichtsreich für die Nachfolger Rohanis, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf, gilt Mohammad Baqer Qalibaf, der Parlamentspräsident und frühere Bürgermeister der Hauptstadt Teheran. Gemeinsam ist ihm mit den meisten anderen Namen, die gehandelt werden, eine Vergangenheit als hochrangiger Offizier bei den Revolutionsgarden, die Trump zur Terrororganisation erklärt hat. Aber selbst wenn ein moderater Kandidat zugelassen wird - die Verbitterung großer Teile der Bevölkerung mit dem politischen Lager ist groß. Weder hat Rohani die versprochenen gesellschaftlichen Lockerungen bewirkt, noch die Wirtschaftskrise überwunden.

Die Corona-Pandemie verschärft die Wirtschaftskrise

Neben Missmanagement und Korruption, die auch Rohani nicht wirksam bekämpft hat, verschärft die Corona-Epidemie die ohnehin schon akuten Schwierigkeiten drastisch. Das Land meldet derzeit täglich neue Schreckenszahlen. Laut dem Gesundheitsministerium starben allein am Sonntag 440 Menschen an dem Virus, mehr als 8000 haben sich neu infiziert. Es gelten Reisebeschränkungen im Land, ein neuer Lockdown zumindest für Teheran gilt als kaum mehr abwendbar. Ärztevertreter sagen, dass die tatsächlichen Werte drei- bis viermal höher liegen, selbst der stellvertretende Gesundheitsminister Iraj Harirchi schätzt, dass die tatsächlichen Todesfälle die Regierungszahlen um das Doppelte überschreiten.

Zugleich erschweren die US-Sanktionen es der Regierung, Covid-Kranke effektiv zu behandeln. Es mangelt an Schutzausrüstung und Medikamenten, auch wenn es Ausnahmeregelungen für humanitäre Güter gibt und einen eigenen, von der Schweiz eingerichteten Kanal für Hilfslieferungen. Es finden sich keine Banken, die bereit wären, in größerem Stil solche zulässigen Geschäfte abzuwickeln.

Teheran orientiert sich längst nach China

Die Regierung Rohani hat sich inzwischen längst China zugewendet, auch wenn Europa in der iranischen Wirtschaft und in beachtlichen Teilen der Bevölkerung als Wunschpartner beliebter wäre. Die Verhandlungen über ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft für einen Zeitraum von 25 Jahren schreiten voran. Die Details der Initiative sind noch nicht bekannt, klar ist aber, dass China breit in die marode Infrastruktur in Iran investieren soll, so in das Straßennetz, in Häfen und das Eisenbahnnetz.

Iran könnte mit einem Binnenmarkt von 80 Millionen Menschen und seiner strategischen Lage zwischen Nahem Osten und Zentralasien zur zentralen Drehscheibe der neuen Seidenstraße werden, dem Prestigeprojekt von Chinas Staatschef Xi Jinping. Iran hat im Gegenzug Öl zu bieten, das China noch lange brauchen wird. Zudem dürfte Peking ein geopolitisches Interesse haben, Amerikas Gegner zu stärken. Denn wie immer die Wahl in den USA ausgeht, das Verhältnis der beiden Großmächte dürfte angespannt bleiben.

In Iran glauben manche Hardliner indes, dass ein Deal mit den USA wenn überhaupt am ehesten mit Trump zu machen wäre. Der sei ein Geschäftsmann und nach einer möglichen Wiederwahl vor allem an Ruhe im Nahen Osten interessiert und daran, sich als Staatsmann in den Geschichtsbüchern zu verewigen.