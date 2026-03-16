Es ist wieder einer jener Tage in Berlin, an denen Donald Trump die Agenda bestimmt und das deutsch-amerikanische Verhältnis eher nicht verbessert. Ein US-Präsident versucht, die europäischen Nato-Partner zu erpressen, und droht mit harten Konsequenzen, wenn sie den Amerikanern angesichts der rasant gestiegenen Ölpreise nicht bei der Aufhebung der iranischen Blockade der Straße von Hormus helfen. Ja, dieses Jahr 2026 bietet jetzt schon Stoff für Historiker.