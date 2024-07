In Iran fand am Freitag die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Rund 61 Millionen Menschen waren aufgerufen, zwischen dem im Land als gemäßigt geltenden Politiker Massud Peseschkian und Hardliner Said Dschalili zu wählen. Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei eröffnete am Morgen in Teheran die Wahl. Aus ihr soll der Nachfolger des vorigen Amtsinhabers Ebrahim Raisi hervorgehen, der bei einem Hubschrauberunglück starb. Mit ersten Ergebnissen wurde für diesen Samstag gerechnet. Von 80 Bewerbern hatte der sogenannte Wächterrat, ein mächtiges islamisches Kontrollgremium, nur sechs Kandidaten zugelassen. Die eigentliche Macht konzentriert sich in Iran nicht auf den Präsidenten, sondern auf Religionsführer Chamenei. Der Reformkandidat Peseschkian warb im Wahlkampf für neues Vertrauen zwischen Regierung und Volk, das nach gescheiterten Reformversuchen, Repression und einer Wirtschaftskrise von der Politik maßlos enttäuscht ist. Wie viele Politiker des Reformlagers forderte er eine Verbesserung der Beziehungen zum Westen. Peseschkian kritisierte etwa die Internetzensur sowie das repressive Vorgehen der Sittenwächter gegen Frauen, die in der Öffentlichkeit gegen die Kopftuchpflicht verstoßen. Zugleich bekundete der frühere Gesundheitsminister Loyalität gegenüber Chamenei. Said Dschalili auf der anderen Seite gehörte früh zum engsten Machtzirkel und arbeitete im Büro des Religionsführers. Unter dem früheren Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad war Dschalili Chefunterhändler bei den Atomverhandlungen. Der Hardliner genießt breite Unterstützung radikaler und loyaler Systemanhänger. Er gilt als eiserner Verfechter der Ideologie der Islamischen Revolution. Bei der ersten Runde am vergangenen Freitag erreichte die Wahlbeteiligung mit offiziell rund 40 Prozent ein Rekordtief. Vor allem junger Menschen haben den Glauben an große politische Veränderungen verloren.