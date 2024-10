Anschläge in Europa:Amateur-Agenten im Auftrag Teherans

Von Christoph Koopmann, Alex Rühle, München/Stockholm

Arvin Khoshnood ist am Telefon gerade genau beim Thema, da kommt am Donnerstagvormittag die nächste Eilmeldung: In Schweden wurde ein 13-Jähriger festgenommen, nachdem er auf das Gebäude einer israelischen Rüstungsfirma geschossen hatte, die in Göteborg eine Dependance hat. Über den Hintergrund der Tat ist bisher nicht viel bekannt. Aber sie passt in ein Muster: Nachdem in der vergangenen Woche Attentate auf die israelischen Botschaften in Stockholm und Kopenhagen vereitelt worden waren, sprachen sowohl der dänische als auch der schwedische Geheimdienst davon, dass hinter beiden Anschlägen höchstwahrscheinlich die iranische Regierung stecke.