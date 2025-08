In Iran ist ein Mann wegen Spionage für Israel hingerichtet worden. Das teilte der Informationsdienst der Justiz am Mittwoch mit. Dem Mann wurde vorgeworfen, Informationen über einen Atomwissenschaftler an Israel weitergegeben zu haben, der im Juni bei den israelischen Angriffen auf Iran getötet worden war. Er habe diverse Verbrechen gegen die innere und äußere Sicherheit des Landes begangen. Die Zahl der Hinrichtungen von Iranern, die wegen Spionage für Israel verurteilt wurden, hat in diesem Jahr erheblich zugenommen. In den vergangenen Monaten wurden mindestens acht Todesurteile vollstreckt. Reuters