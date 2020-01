Beim Begräbnis des iranischen Generals Qassim Soleimani hat es einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens zufolge eine Massenpanik gegeben. Dabei seien 35 Menschen ums Leben gekommen und 48 verletzt worden. Das Fernsehen berief sich auf Angaben des Leiters der Rettungsdienste, Pirhossein Kuliwand.

Der Trauermarsch in Soleimanis Heimatstadt Kerman ist der letzte in einer ganzen Reihe von Gedenkfeierlichkeiten, an denen in den vergangenen Tagen in Iraks Hauptstadt Bagdad sowie verschiedenen Städten Irans gewaltige Menschenmengen teilgenommen hatten. Allein zu einer Prozession in Teheran am Montag sollen mehr als eine Million Menschen gekommen sein.

Der Marsch in Kerman führte am Dienstag durch das Zentrum der Stadt im Südosten des Landes zum Märtyrer-Friedhof, wo Soleimani später beerdigt werden sollte. Die Zeremonie wurde erneut auf fast alle Fernsehkanälen live übertragen.

Anwesend am Trauerzug war auch der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Hussein Salami. "Wir werden Rache nehmen und die wird konsequent und hart sein, so dass die Amerikaner ihre Tat bitter bereuen," sagte Salami. Die Masse erwiderte den Aufruf mit "Rache, Räche" und "Allahu Akbar" - Gott ist der Größte - Rufen.

Wegen des erwarteten Massenandrangs war der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt worden - wie zuvor schon der Montag in der Hauptstadt Teheran. Damit wollte die Regierung möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich von dem als Märtyrer verehrten General zu verabschieden.

