IranSicherheitsrat billigt neue Atominspektionen

Irans Sicherheitsrat hat die Übereinkunft mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) für eine Wiederaufnahme von Inspektionen gebilligt. In einer von iranischen Medien veröffentlichten Erklärung des Gremiums hieß es, der in Kairo unterzeichnete Beschluss sei geprüft und angenommen worden. Der Rat bekräftigte den Standpunkt der Regierung, die Vereinbarung im Falle „feindseliger Maßnahmen“ gegen das Land und seine Nuklearanlagen aufzukündigen. Zudem soll der Rat in Entscheidungen über neue Maßnahmen eingebunden werden. Am Dienstag hatten sich Iran und die IAEA auf einen Fahrplan zur Wiederaufnahme der Atominspektionen geeinigt.

