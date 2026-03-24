Arvin Khoshnood weiß nicht, ob er noch mal nach Hause kann. Sein Zuhause ist in Malmö. Dort kam er 1999 an, nachdem seine Eltern Anfang der Achtzigerjahre mit ihm aus Iran geflüchtet waren. Dort hat er studiert, seine Frau kennengelernt, eine Familie gegründet. „In Malmö ist mein Leben. Hier ist nichts“, sagt er. Wo genau dieses „Hier“ ist, von dem er spricht, und von dem aus er anruft, darf er nicht sagen. Khoshnood versteckt sich mit seiner Familie, seit dem 2. September 2025. Seit dem Abend, an dem jemand mit einem Messer in der Hand an seiner Tür in Malmö klingelte.