Proteste in Iran

Taraneh Alidoosti bei den Filmfestspielen in Cannes.

Die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti ist im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten in Iran am Samstagabend verhaftet worden. Der 38-Jährigen wurde nach Angaben der regierungsnahen Nachrichtenagentur Tasnim "Verbreitung von Falschinformationen und Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen" vorgeworfen. Darauf steht meist eine langjährige Haftstrafe.

Alidoosti gehörte zu den bestbezahltesten und international erfolgreichsten Schauspielerinnen Irans. Vergangenen Monat veröffentlichte sie auf ihrer Instagram-Seite ein Foto von sich ohne das in Iran obligatorische Kopftuch und solidarisierte sich somit öffentlich mit der neuen Frauenbewegung und den seit drei Monaten andauernden Protesten. Damit setzte sie ihre Karriere aufs Spiel und wurde deshalb für ihren Mut im In- und Ausland gelobt.

Alidoostis Instagram-Foto ohne Kopftuch.

Zu Alidoostis bekanntesten Filmen gehören unter anderem die Dramen "The Salesman" sowie "Alles über Elly", beide unter der Regie des zweifachen Oscar-Gewinners Asghar Farhadi. Dieses Jahr feierte sie bei den Filmfestspielen in Cannes die Premiere ihren neuesten Film "Leila's Brothers". Die öffentliche Vorführung des Films in den iranischen Kinos wurde vom Kultusministerium verboten.

Mögliche Sperre von Whatsapp und Instagram

Außerdem erhöht das iranische Regime seinen Druck auf den Internetkonzern Meta. Es droht mit einer dauerhaften Sperre der im Land sehr beliebten Apps Whatsapp und Instagram. Meta habe bislang nicht auf ein Schreiben der iranischen Behörden von Anfang Dezember geantwortet. Darin forderten sie den Konzern auf, eine Vertretung im Land zu eröffnen und seine Richtlinien den Regeln der islamischen Republik anzupassen. "Falls Meta auf unser Schreiben nicht antwortet, könnte dies der Prolog für eine permanente Sperre sein", sagte Cyberzentrum-Chef Abolhassan Firusabadi in einem Zeitungsinterview.

Die iranischen Sicherheitsdienste hatten Instagram und Whatsapp bereits im Rahmen der nun seit drei Monaten andauernden Proteste gesperrt. Laut Teheran waren die beiden Apps "in der von den ausländischen Feinden geführten Verschwörung gegen den Iran" beteiligt. So bezeichnet die iranische Führung die monatelangen landesweiten systemkritischen Proteste mit mehreren Hundert Todesopfern. Geplant sind auch rechtliche Schritte gegen Meta.

Systemkritiker sehen die massiven Internet-Einschränkungen und die Sperre der Apps als einen Versuch, die Verbreitung von Informationen, Bildern und Videos über die Proteste und regierungskritische Posts von iranischen Prominenten wie Schauspielerin Alidoosti zu verhindern. Auch die Presse darf über die Proteste nicht unabhängig berichten. Journalisten, die die Zensur ignoriert hatten, wurden verhaftet und Dutzende von ihnen sitzen immer noch in Haft.

Die dreimonatige Internetzensur im Land hatte auch wirtschaftliche Folgen für das Online-Geschäft von etwa zehn Millionen Iranern. Besonders Instagram als Ausstellungsraum und WhatsApp als Kommunikations- und Zahlungsportal spielte für sie eine enorm wichtige Rolle. Auch die jüngste Finanzkrise des Landes steht laut Beobachtern im Zusammenhang mit den Internetsperren. Diese Woche fiel die iranische Währung Rial auf ein Rekordtief und verlor innerhalb der letzten drei Monate über 20 Prozent an Wert.