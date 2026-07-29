Der Iran -Krieg weitet sich aus: In der Nacht auf Mittwoch haben die USA gemeinsam mit Saudi-Arabien Ziele im Irak angegriffen. Dort haben sie nach eigenen Angaben proiranische Milizen attackiert, die zuvor US-Basen und die saudische Öl-Industrie mit Drohnen angegriffen hatten. Es ist das erste Mal, dass Saudi-Arabien aktiv in den Iran-Krieg eingegriffen hat.

Erst vor knapp einer Woche haben die USA und Saudi-Arabien einen Atom-Deal verkündet. Demnach soll Saudi-Arabien durch amerikanische Unternehmen Atomkraft zivil nutzen dürfen. Neben der inoffiziellen Atommacht Israel wäre Saudi-Arabien dann die einzige Atommacht in der Region.

Nutzt also Saudi-Arabien gerade den Iran-Krieg, um zur wichtigsten Regionalmacht im Nahen Osten zu werden? Diese Frage beantwortet SZ-Nahost-Experte und Kriegsberichterstatter Tomas Avenarius.

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Zum Weiterlesen und -hören:

Hier finden Sie einen Kommentar von Tomas Avenarius über die mögliche Eskalation im Nahost-Krieg.

https://www.sueddeutsche.de/meinung/trump-netanjahu-usa-israel-iran-krieg-soldaten-kommentar-li.3522764

Hier finden Sie die neue „Das Thema“-Folge über das Leben in der Demokratischen Republik Kongo.

https://www.sueddeutsche.de/thema/Das_Thema

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter, Luis Münch

Produktion: Juno Graner

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