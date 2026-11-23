In Iran hat die Justiz eine Sängerin einem Medienbericht zufolge auspeitschen lassen. Die Strafe von 74 Peitschenhieben gegen Parastu Ahmadi und vier weitere Beteiligte ihres Online-Konzerts sei heute vollstreckt worden, berichtete das Portal Emtedad unter Berufung auf ihren Anwalt. Ein Gericht hatte das Urteil im Sommer für ihren viralen Netzauftritt verhängt.

Ahmadi hatte im Dezember 2024 ein Konzert mit ihrer Band aus einer Karawanserei auf Youtube gestreamt und damit gegen mehrere Gesetze in Iran verstoßen. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind in der Islamischen Republik nicht erlaubt, zudem trat Ahmadi ohne Kopftuch und in einem Kleid auf. Eine Aufnahme des Konzertes zählt derzeit bei Youtube mehr als drei Millionen Aufrufe.

Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) kritisierte die Vollstreckung scharf. „Die Auspeitschung ist eine grausame und erniedrigende Strafe, die gegen das Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt“, hieß es in einer Reaktion auf X. Das Musizieren und die Wahl der Kleidung dürften nicht mit körperlicher Bestrafung beantwortet werden, schrieben die Aktivisten weiter.

Peitschenhiebe verursachen extreme Schmerzen und können tiefe Wunden, schwere Gewebeschäden und dauerhafte Narben hinterlassen. Auch Nerven und Muskeln können nachhaltig geschädigt werden. Hinzu kommen oft schwere psychische Belastungen, die langfristig zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen können.