Von Dunja Ramadan

Lobende Worte kommen eher selten aus Teheran. Doch gerade in Zeiten des Ukraine-Kriegs und einer Energiekrise dürfte die iranische Regierung großes Interesse daran haben, endlich ein neues Atomabkommen in Wien abzuschließen. Vor wenigen Tagen sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums deshalb, die europäische Seite habe ihre Arbeit perfekt gemacht. "Jetzt warten alle auf die richtige Antwort Washingtons." Das stimmt nicht so ganz. Es scheint diesmal vor allem Moskau zu sein, das hinter den Kulissen alles tut, um ein Abkommen zu verhindern. Dabei war Moskau vor dem Ukraine-Krieg ein wichtiger Vermittler zwischen Teheran und Washington.

Vor einem Jahr wurden in Wien die Verhandlungen aufgenommen, um das Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben, das Iran daran hindern sollte, Atomwaffen zu bauen. US-Präsident Donald Trump stieg 2018 aus dem Abkommen aus und verhängte wieder Wirtschaftssanktionen gegen Teheran. Tatsächlich befanden sich die Verhandlungen in Wien bereits auf der Zielgeraden, sogar ein weitgehend fertiger Text lag bereits vor, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Mitte März auf Twitter mitteilte. In Teheran hoffte man, das Abkommen zum 21. März, dem persischen Neujahrsfest Nowruz abzuschließen.

"Jede Seite hofft nur, dass die andere zuerst blinzelt"

Doch nun liegen die Gespräche auf Eis. Oder um es in den Worten des Iranexperten Ali Vaez zu sagen: "Jede Seite hofft nur, dass die andere zuerst blinzelt." Erst verlangte Moskau von Washington eine Versicherung, dass die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen die Geschäfte Russlands mit Iran nicht beeinträchtigen würden. Nachdem eine Lösung für Moskaus Forderung gefunden wurde - so schränken die westlichen Sanktionen nicht die geschäftlichen Beziehungen zwischen Iran und Russland im Atomabkommen ein -, wartete schon das nächste Hindernis.

Denn es liegt nicht mehr im Interesse Moskaus, bei den Verhandlungen als Vermittler aufzutreten. Eine Wiederbelebung des Abkommens würde zu einer Rückkehr Irans auf den Weltmarkt führen, dadurch würden die Energiepreise sinken, und Russland hätte einen neuen Konkurrenten auf dem europäischen Markt. Für Moskau wäre es also besser, wenn die Spannungen zwischen Iran und dem Westen anhielten. Deshalb gehen Beobachter davon aus, dass Moskau Teheran dazu drängt, auf eine alte Forderung zu beharren - und zwar, dass die USA die iranischen Revolutionswächter von ihrer Sanktionsliste streichen.

Doch die Elite-Einheit der Streitkräfte der Islamischen Republik unterstützt maßgeblich Milizen wie die schiitische Hisbollah im Libanon, die jemenitischen Huthi-Rebellen oder einige irakische Milizen, die den USA feindlich gesinnt sind. Deshalb heißt es aus Washington, das Thema habe nichts mit dem Abkommen zu tun.

Der Ukraine-Krieg verschiebt die Verhältnisse

"Diese Zeitverschwendung ist nicht im Interesse der iranischen Wirtschaft", sagt Dr. Umud Shokri, ein in Washington ansässiger Berater für Außen- und Energiegeopolitik. Er verweist auf Investitionen in Höhe von mindestens 160 Milliarden US-Dollar, die erforderlich sind, um die iranische Öl- und Gasindustrie weiterzuentwickeln und so die Gasförderziele in den kommenden Jahren zu erreichen. "Die Hauptfrage ist nun, ob die nationalen Interessen des Iran und Russlands bei den Atomgesprächen im Konflikt stehen." Es fällt den Regierenden in Teheran offenbar schwer, sich vom russischen Verbündeten zu distanzieren. Stattdessen sucht Teheran den ideologischen Schulterschluss und wettert gegen den Westen und die Nato.

In den letzten Jahren hat die iranische Außenpolitik den Blick nach Osten gerichtet, vor allem nach Russland und China, um eine grundlegende Machtbasis gegenüber die Vereinigten Staaten zu schaffen. "Nun glaubt Teheran, den Ukraine-Krieg nutzen zu können, um die Beziehungen zu Russland und China zu intensivieren und zu zeigen, dass man seine Position, wenn es nicht zu einem Abkommen kommen sollte, in dem neuen globalen Kräfteverhältnis stärken kann", sagt Shokri. Andererseits spekuliert Teheran wohl darauf, dass die westlichen Staaten angesichts der Energiekrise bereit sind, Zugeständnisse zu machen, die sie vorher vielleicht nicht bereit waren zu tun.

Iran verfügt über die weltweit zweitgrößten Gasreserven und kämpft dennoch mit einer starken Wirtschaftskrise, mit Inflation, Arbeitslosigkeit und massiven Umweltproblemen. Europäische Staaten sind wegen des Ukraine-Kriegs dringend auf neue Öl- und Gaslieferanten angewiesen. Iran könnte kurzfristig eine Million Barrel Rohöl pro Tag liefern. Doch durch die Sanktionen der vergangenen Jahre und den Mangel an Investitionen ist die iranische Infrastruktur schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Selbst wenn es zeitnah zu einem Abkommen kommen sollte, so Shokri, könne Iran Russland auf dem europäischen Energiemarkt nicht ersetzen. Auch sei die Infrastruktur nicht so weit, um die Öl- und Erdgasförderkapazitäten zu erhöhen.

Der Druck auf Joe Biden wächst

"In der kalten Jahreszeit hat das Land Probleme, die eigene Bevölkerung zu versorgen, auch werden Erdgas-Exporte in den Irak und die Türkei immer wieder ausgesetzt." Es läge deshalb im Interesse Irans, die Forderung, die Revolutionsgarden von der Sanktionsliste fallen zu lassen, zu streichen und seine eigenen nationalen Interessen in den Gesprächen zu verfolgen, so Shokri.

In den USA wächst derweil der Druck auf US-Präsident Joe Biden. Eine Gruppe von 40 ehemaligen Regierungsbeamten und führenden Experten für Atomwaffen haben Biden in einer Erklärung dazu aufgefordert, das Atomabkommen mit Iran schnell wiederzubeleben und davor gewarnt, dass Teheran ein oder zwei Wochen davon entfernt ist, ausreichend waffenfähiges Uran zu produzieren, um eine Atombombe zu bauen.

Das sind vor allem für Israel beunruhigende Nachrichten. Erst vor wenigen Tagen drohte Irans Präsident Ebrahim Raisi Israel mit Vergeltung für einen möglichen Angriff auf iranische Ziele. "Bei dem kleinsten Schritt wird das Zentrum des zionistischen Regimes Ziel unserer Streitkräfte werden", sagte Raisi am Montag anlässlich des jährlichen Tages der Armee in Teheran. Israel hatte zuvor erklärt, es werde Iran nicht als "nukleares Schwellenland" akzeptieren. Es behalte sich einseitige Schritte gegen iranische Nuklearanlagen vor.