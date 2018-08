6. August 2018, 20:24 Uhr Iran Rohani wirft USA "unsinnige" Verhandlungstaktik vor

Die Kombination aus neuen US-Sanktionen und gleichzeitigem Verhandlungsangebot von US-Präsident Trump nannte Irans Präsident in einem Fernsehinterview "unsinnig".

US-Präsident Trump hatte die Sanktionen gegen Iran erneut in Kraft gesetzt.

Trump erklärte, diese würden gebraucht, um maximalen wirtschaftlichen Druck auf die Regierung in Teheran auszuüben.

Irans Präsident Hassan Rohani hat den USA "psychologische Kriegsführung" vorgeworfen. Die Vereinigten Staaten wollten das "Volk spalten". Verhandlungen mit Sanktionen zu verknüpfen, sei "unsinnig", sagte Rohani im iranischen Fernsehen.

Iran wolle trotz der US-Sanktionen am Atomabkommen festhalten. US-Präsident Trump habe von Anfang an versucht, Iran dazu zu bringen, auch aus dem Atomdeal auszusteigen, um Teheran wieder vor den UN-Sicherheitsrat zu bringen", sagte Rohani. Aber Iran und die anderen fünf Verhandlungspartner hätten rational gehandelt, den Deal am Leben gehalten und diesen Plan neutralisiert.

Trump hatte die Sanktionen gegen Iran erneut in Kraft gesetzt. Er erklärte, diese würden gebraucht, um maximalen wirtschaftlichen Druck auf die Regierung in Teheran auszuüben. Zugleich hatte er Verhandlungen über ein erweitertes Atomabkommen gefordert. Er rief dazu auf, sich mit den USA im Streben nach einem solchen Abkommen zusammenzuschließen. Er bekräftigte, das 2015 geschlossene internationale Atomabkommen sei ein "schrecklicher, einseitiger Deal".

Die EU kündigte an, europäische Unternehmen vor den Auswirkungen der neuen Sanktionen zu schützen. Die USA forderten indes alle Länder auf, deutlich zu machen, dass das iranische Regime vor der Wahl stehe, sagte Trump. Es könne entweder seine Drohungen und destabilisierendes Verhalten ändern und sich in die Weltwirtschaft integrieren oder den Weg der wirtschaftlichen Isolation wählen. Wer seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Teheran nicht aufkündige, riskiere schwerwiegende Konsequenzen, drohte er.

Die Strafmaßnahmen decken den Handel mit Autos und Metall ab. Die USA haben zudem den Import von iranischen Produkten wie Teppichen und Pistazien verboten und Lizenzen widerrufen, die Iran den Kauf von in den USA und in der EU gebauten Flugzeugen erlaubten. Die gravierendsten Strafen, die den iranischen Ölsektor und die Zentralbank betreffen, sollen am 4. November wieder eingeführt werden.