Nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran und darauffolgenden Protesten ist es in Iran zu Verhaftungen gekommen - von regimekritischen Demonstranten, aber auch von mutmaßlichen Verantwortlichen für den Tod der 176 Passagiere. Ein Sprecher der Justizbehörde in Teheran sagte am Dienstag, rund 30 festgenommenen Personen werde die Teilnahme an nicht genehmigten Versammlungen vorgeworfen.

Die Wut vieler Iraner war auch deshalb groß, weil unter den Opfern viele Doppelstaatler mit iranischen Wurzeln waren. Viele Iraner hatten den Eindruck, die wahre Ursache für deren Tod solle vertuscht werden. Um dem entgegenzutreten, forderte Präsident Hassan Rohani am Dienstag die Einrichtung eines Sondergerichts. Der Fall sei kein normaler, so Rohani, er könne nicht akzeptieren, dass lediglich eine Person, "die auf den Knopf gedrückt hat", allein verantwortlich sein soll. Auch andere Abteilungen und Organisationen träfe Mitschuld. Dies müsse in Ermittlungen klargestellt werden. Es gehe nicht nur um 176 unschuldige Opfer des Unglücks, sondern um die zukünftige Sicherheit des Landes.

Der Sprecher der iranischen Justiz, Gholam-Hussein Ismaili, verkündete unterdessen, dass Behörden bereits "einige" Personen im Zusammenhang mit dem Unglück festgenommen hätten. "Wir haben intensive Ermittlungen durchgeführt." Welchen Institutionen und Abteilungen die Festgenommenen angehören, wollte der Sprecher nicht sagen.

Das Ringen um die Aufklärung des Vorfalls hat auch eine starke innenpolitische Komponente. Im Februar stehen in Iran Parlamentswahlen an, von denen der Wächterrat gerade Tausende Bewerber ausgeschlossen hat. Unter den abgelehnten Kandidaten sind 90 amtierende Abgeordnete, die laut Medienberichten zumeist dem Reformlager zuzurechnen sind. Rohanis Forderung nach Transparenz könnte somit ein Versuch sein, das konservative Lager zu schwächen. Die Verantwortlichen für den Abschuss werden in den Reihen der Revolutionsgarden vermutet, der paramilitärischen Miliz, die Irans Oberstem Führer Ali Chamenei untersteht und das Machtinstrument der Hardliner in der Islamischen Republik bildet.

Dass Rohani bei der Aufklärung auf ein Sondergericht setzen will, erklärt ein Blick auf das Personaltableau der iranischen Justiz. Deren Chef ist Ebrahim Raisi, Rohanis Gegner bei der Präsidentenwahl 2017. Die Abstimmung verlor der konservative Hardliner damals deutlich, Chamenei beförderte ihn dennoch auf seinen derzeitigen Posten, der noch über dem Justizminister angesiedelt ist. Wie die Revolutionsgardisten ist Raisi ausschließlich Chamenei Rechenschaft schuldig - dass auf seine Weisung mit aller Kraft in den innersten Kreisen der Hardliner ermittelt wird, glaubt Rohani offenbar nicht.